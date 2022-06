"Wünsch Dir was" mit Stefan Klotter! Unser Charttechnik-Experte nimmt Aktien unter die Lupe, die w:o Leser vorschlagen. In dieser Ausgabe: Ein Immobilien-Riese, ein Gesundheits-IT Konzern und eine Krypto-Aktie. Unser Kollege Stefan Klotter betrachtet Ihre Vorschläge aus der Sichtweise der Charttechnik. Welche Aktien würden Sie gerne in unserer nächsten Ausgabe sehen - Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen!