NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag nachgegeben. Nach feiertagsbedingter Ruhe am Montag fiel der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) zuletzt um 0,32 Prozent auf 115,81 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen betrug 3,31 Prozent. Marktteilnehmer begründeten die schwache Tendenz vor allem mit der insgesamt jüngst aufgehellten Aktienmarktstimmung. Als sicher empfundene Wertpapiere wie US-Anleihen waren daher etwas weniger gefragt./bgf/edh/mis