SES AI Corporation (NYSE: SES), ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von hochleistungsfähigen Lithium-Metall-Akkus (Li-Metall) für Elektrofahrzeuge und andere Anwendungsbereiche mit Sitz in Boston, teilte heute mit, dass das Unternehmen am Donnerstag, 23. Juni 2022, um 14 Uhr EDT, an der Water Tower Research Fireside Chat Series teilnehmen wird.

Qichao Hu, CEO bei SES, wird einen Überblick über SES und die Möglichkeiten von Battery-as-a-Service bieten. Falls Sie institutioneller oder Kleinanleger sind und am Kamingespräch des Unternehmens teilnehmen möchten, klicken Sie bitte hier, um sich für dieses Event anzumelden.

Event: WTR Fireside Chat Series: Qichao Hu, CEO von SES AI Corp.

Datum: 23. Juni 2022

Zeit: 14.00 Uhr (Eastern Time)

Ort: Virtuelle Konferenz

Link zum Unternehmenswebcast: Fireside Chat: SES AI Corp. (SES) CEO Qichao Hu Will Provide an Overview of SES's technology and opportunities in Battery-as-a-Service.

Über SES

SES ist weltweit führend in der Entwicklung und Produktion von hochleistungsfähigen Li-Metall-Akkus für Elektrofahrzeuge und andere Einsatzgebiete. Das 2012 gegründete Unternehmen ist ein integrierter Li-Metall-Akku-Hersteller, der über herausragende Fähigkeiten in den Bereichen Werkstoffe, Zellen, Module, KI-gestützte Sicherheitsalgorithmen und Recycling verfügt. SES, vormals SolidEnergy Systems, mit Sitz in Boston unterhält Niederlassungen in Singapur, Shanghai und Seoul. Um mehr über SES zu erfahren, besuchen Sie bitte: ses.ai/investors/

SES kann seine Website als Kanal zur Verbreitung wichtiger Unternehmensinformationen nutzen. Finanzielle und andere wichtige Informationen über SES werden regelmäßig auf der Website des Unternehmens unter https://ses.ai veröffentlicht und zugänglich gemacht. Neben den Pressemitteilungen, Meldungen an die Securities and Exchange Commission und öffentlichen Telefonkonferenzen und Videoübertragungen von SES sollten Anleger daher diesen Kanal verfolgen.

