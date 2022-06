Osnabrück (ots) -Vor EU-Gipfel: Lambsdorff (FDP) rechnet mit breiter Unterstützung für EU-Perspektive der UkraineFDP-Außenexperte fordert Hilfen bei Reformen - Vollmitgliedschaft werde "noch viel Zeit in Anspruch nehmen"Osnabrück. Der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff rechnet mit einer breiten Unterstützung für einen EU-Beitritt der Ukraine beim EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs. "Es ist zu erwarten, dass die Staats- und Regierungschefs die Ukraine zum Beitrittskandidaten machen und damit ein starkes europäisches Gefühl der Verbundenheit zur Ukraine senden", sagte Lambsdorff der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Dazu müssten allerdings schon jetzt konkrete Hilfen vereinbart werden."Zur Wahrheit gehört, dass eine Vollmitgliedschaft der Ukraine, Moldaus und Georgiens noch viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Deshalb ist es richtig und wichtig, wenn die EU schon heute überlegt, wie sie den betroffenen Ländern bei Reformen im Justizsystem, bei der Rechtsstaatlichkeit oder der Korruptionsbekämpfung helfen kann", so Lambsdorff. Die Ukraine dürfe beim Wiederaufbau "nicht alleingelassen werden".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5254194