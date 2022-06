DJ PTA-News: Montana Aerospace AG: MONTANA AEROSPACE GRUPPE PLATZIERT ERFOLGREICH SCHULDSCHEINDARLEHEN FÜR NACHHALTIGE WACHSTUMSFINANZIERUNG

MONTANA AEROSPACE GRUPPE PLATZIERT ERFOLGREICH SCHULDSCHEINDARLEHEN FÜR NACHHALTIGE WACHSTUMSFINANZIERUNG

Schuldscheindarlehen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren und einem Volumen von rund 80 Millionen Euro sollen die nachhaltige Finanzierung des Wachstums der Gruppe über die nächsten Jahre sicherstellen und ersetzen aktuell bestehende kurzfristige Finanzierungen. Diese Finanzierung der Montana Aerospace Gruppe, die zu einem überwiegenden Teil aus langfristigen Verbindlichkeiten (3-5 Jahre) besteht, ermöglicht es dem Unternehmen, seine Wachstumspläne für die nächsten Jahre zu verfolgen.

Die Montana Aerospace Gruppe hat gestern am Dienstag, dem 21. Juni 2022 über ein Bankenkonsortium, Schuldscheindarlehen in der Höhe von EUR 80 Millionen am Kapitalmarkt platziert. Die vier Tranchen laufen über drei bzw. fünf Jahre (schwerpunktmäßig liegt die Laufzeit bei fünf Jahren). Trotz der aktuellen Marktvolatilität waren die Tranchen, unter anderem durch die internationale Investorennachfrage, stark überzeichnet.

Die Mittel stehen dem Unternehmen für allgemeine Finanzierungsvorhaben zur Verfügung, und werden somit unter anderem für die weitere Beschleunigung des Wachstums des Unternehmens nach der Akquisition der belgischen ASCO-Gruppe verwendet. Somit kann das Synergie- und Effizienzpotenzial, das bereits aktuell besteht, optimal ausgeschöpft werden.

Michael Pistauer, CFO und designierter Co-CEO der Montana Aerospace: "Wir sind stolz darauf, die aktuelle Finanzierungsrunde abgeschlossen zu haben. Wir freuen uns über die hohe Nachfrage nach unseren Schuldscheinen, die attraktive Konditionen für das Unternehmen mitbringen. Sie zeigt die hohe Attraktivität unseres Geschäfts und lässt uns Raum für die weitere langfristige Entwicklung des Unternehmens."

Über Montana Aerospace AG

Die Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luftfahrt mit globalen Entwicklungs- und Produktionskapazitäten. Die Gesellschaft beschäftigt rund 6.800 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an 32 Standorten auf vier Kontinenten in der Konzeption, Entwicklung und Produktion von zukunftsweisenden Technologien auf Basis von Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl tätig sind, die in den Zukunftssektoren Luftfahrt, E-Mobilität und Energie zum Einsatz kommen.

