HOCHWERTIGE DIVIDENDENAKTIE: Eine attraktive Möglichkeit, in Gold zu investieren

Royalty- und Streaming-Unternehmen haben die beste Hebelwirkung auf einen steigenden Goldpreis

Liebe Leserinnen und Leser,

der Goldpreis stieg in den vergangenen Wochen und Monaten auf immer neue Bestmarken. Auch wenn der Schwung aktuell etwas nachgelassen hat, sind sich viele Experten einig, dass das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht ist. Das Sicherheitsbedürfnis der Investoren weltweit wird anhalten und den Preis für das Edelmetall treiben. Die Profiteure dieses fulminanten Anstiegs sind aber nicht nur die Minenbetreiber selbst. Auch die sogenannten Royalties verdienen kräftig mit.

Auf der einen Seite stehen die Minenfirmen mit ihren Vorkommen, auf der anderen Seite die Royalty- oder Streamingunternehmen.

Royality-Unternehmen sind oft an 20 bis 50 Minen-Projekten beteiligt. Das Geschäftsmodell: Diese Unternehmen finanzieren die Minengesellschaften in der Startphase und erhalten im Gegenzug nach Produktionsbeginn zu Schnäppchenpreisen Edelmetalle. Dieses Geschäftsmodell ist stabiler als das Minengeschäft.

Es entfallen nämlich die Investitionen und Betriebskosten einer Mine. Dadurch sind sie nicht von steigenden Kosten für Löhne oder Maschinen betroffen und können voll von den steigenden Edelmetallpreisen profitieren. Erst wenn der Minenbetrieb eingestellt wird, versiegt die Geldquelle. Wird die Mine wieder geöffnet oder erweitert, fließt erneut Geld. Die Rechte an Vorkommen erlöschen nie, es sei denn, ein Betreiber kauft sich davon frei.

Ein relativ kleines Unternehmen aus diesem Sektor ist unsere heutige Neuvorstellung Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0).

Alles andere als klein ist der CEO und Chairman David Garofalo, er ist eine wahre Koryphäe des Edelmetallsektors.

Jochen Staiger von der Swiss Resource Capital AG hat ihn kürzlich interviewt:

Interview Highlights:

Wir Sie erfahren haben war David Garofalo in den Jahren 2016- 2019 Präsident & CEO und Direktor von Goldcorp, was in der größten Fusion (32 Milliarden US$) in der Geschichte des Goldbergbaus gipfelte.

Gold Royalty besitzt derzeit 6 lizenzgebührenproduzierende Vermögenswerte und 22 in der Entwicklung.

Das Unternehmen rechnet in den nächsten Jahren mit starkem Wachstum.

Das Unternehmen ist schuldenfrei und zahlt eine Dividende, außerdem wird Gold Royalty voraussichtlich in den nächsten Wochen in den Russel 2000 aufgenommen.

Das Dividendenprogramm sieht vierteljährliche Dividenden vor

Im Jahresvergleich verzeichnete Gold Royality einen deutlichen Umsatzanstieg und profitierte von einem breiteren Portfolio, das jetzt auch Produktionsanlagen umfasst

Der höhere Umsatz ist auf die Übernahme von Golden Valley, Abitibi und Ely durch Gold Royality zurückzuführen, die das Portfolio des Unternehmens erweitert und mehrere produzierende Vermögenswerte hinzugefügt hat.

Kürzliche Entwicklungen

Beginnend mit dem wichtigsten Lizenzgebühren-Asset des Unternehmens, Ren, Nevada Gold Mines LLC [NGM], hat eine erste abgeleitete Ressource von 1,24 Millionen Unzen mit 7,3 Gramm pro Tonne Gold deklariert, eine mittelfristige Wachstumschance für den Carlin-Komplex von NGM in Nevada. Bemerkenswerterweise liegen die Gehalte von Ren leicht über dem durchschnittlichen Reservegehalt des Carlin-Komplexes. Jüngste Bohrungen erweitern die Ressourcen der JB-Zone weiter nach Süden, und die Mineralisierung bleibt sowohl in der JB-Zone als auch in den Corona-Korridoren offen.

Lagerstätte Ren

Dies ist für Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) ein wichtiger Lizenzgebührenwert, da das Unternehmen eine NSR-Lizenzgebühr von 1,5 % und eine Nettogewinnbeteiligung (NPI) von 3,5 % an dem Projekt hält.

Es ist geplant, Ren kurzfristig in den Goldstrike-Minenplan aufzunehmen, wobei verschiedene Bergbaustudien zu geotechnischen Belüftungs- und Entwässerungsparametern im Gange sind.

Unterdessen erwarb Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) in Kanada eine NSR-Lizenzgebühr von 0,75 % auf das Projekt Cote Lake, das sich derzeit im Bau befindet und dessen Mehrheitseigentümer Iamgold ist. Normalerweise wäre eine NSR-Lizenzgebühr von 0,75 % auf einen Vermögenswert dieser Größe eine Aufregung wert und ein potenzieller Wendepunkt für ein Unternehmen der Größe von GRC. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Lizenzgebühr nur Zone 5 und Zone 7 abdeckt, die den südlichen Teil der geplanten Tagebauumrisse ausmachen.

Ressourcenbasis von Canadian Malartic wächst weiterhin in rasantem Tempo

Dies kommt Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) zugute, das eine NSR-Lizenzgebühr von 3,0 % auf einen Teil des unterirdischen Projekts Odyssey besitzt. Der Großteil des Ressourcenwachstums stammt jedoch aus East Gouldie, wobei der größte Nutznießer davon Osisko Gold Royalties ist, angesichts seiner NSR-Lizenzgebühr von 5 % auf diesen Teil des Projekts.

Wie unten gezeigt, verfügt East Gouldie über die größte und hochgradigste Ressource und ist die Hauptpriorität für Ressourcenbeschreibungs-/Explorationsdollars für die Canadian Malartic Partnership. Der Grund dafür ist, dass die Noten hier viel höher sind als bei East Malartic und Odyssey.

Canadian Malartic Resource Growth, (Unternehmensunterlagen)

Die jüngste Diskussion über einen potenziellen zweiten Schacht, der bis Ende dieses Jahres fertig gestellt werden könnte, wäre sicherlich ein Wendepunkt für die Canadian Malartic Partnership. Der zweite Schacht hat dass es das Potenzial, die jährliche Goldproduktion auf über 850.000 Unzen pro Jahr zu steigern.

Werfen wir nun einen Blick auf das…

riesige Lizenzgebührenportfolio

Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) verfügt im Vergleich zu einigen seiner Konkurrenten über ein riesiges Lizenzgebührenportfolio (195 Lizenzgebühren).

Da sich jedoch mehr als 85 % dieses Portfolios in der Explorationsphase befinden und die Investitionsthese für Junioren schwächer wird (höhere Bohrkosten, höhere Auftragnehmerkosten, höhere Entwicklungs-/Baukosten), muss man abwarten wie viele dieser Projekte in den nächsten 5 -7 Jahre in Produktion gehen. Daher ist es schwierig, diesem Teil des Portfolios viel Wert beizumessen.

Unser Fazit:

Royalty- und Streaming-Unternehmen haben die beste Hebelwirkung auf einen steigenden Goldpreis

Bei der Auswahl einzelner Royalty- und Streaming-Unternehmen, ist der wichtigste Aspekt die Qualität der Assets. Und davon hat Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) reichlich wie Sie erfahren haben.

Das Unternehmen verfügt über eine gesunde Liquidität in Höhe von derzeit rund 20 Millionen Dollar, die das Unternehmen für weiteres Wachstum gut positioniert.

Spannend wird es definitiv wenn die unterirdische Erweiterung von Canadian Malartic anläuft und die Goldminen Côté und Beaufor die Produktion aufnehmen.

Angesichts des ansprechenden Wachstumsprofils und der derzeit attraktiven Bewertung des Unternehmens sehen wir den jüngsten Kursrückgang der Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) - Aktie als gute Kaufgelegenheit.

Spekulative Grüße aus der Hotstock Investor Redaktion

