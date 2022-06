Der Dax hat zwar am Dienstag den dritten Tag in Folge im Plus geschlossen, allerdings bröckelten die Erholungsgewinne im Handelsverlauf zunehmend ab. Von seinem Tageshoch bei 13.443 fiel der deutsche Leitindex zurück und ging schließlich mit einem kleinen Plus von 26 Punkten (0,20%) aus dem Handel. Für Auftrieb sorgten zunächst die US-Börsen, die nach einem ...

