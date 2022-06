Der Vorstand von BASF strahlt weiterhin Pessimismus aus. Obwohl das operative Geschäft ausgezeichnet läuft, warnte Brudermüller vor der Entwicklung im 2. Halbjahr. Bayer blitzte beim Supreme Court ab. Der Chemie- und Pharmakonzern ist jetzt weiteren Klagewellen schutzlos ausgeliefert. Kellogg spaltet sich auf. Der US-Nahrungsmittelkonzern will mit dem Spin-off Kapitalkosten senken und Bewertungen heben.Asien taucht am Mittwoch wieder in die Verlustzone ein. Nach einigen Tagen mit Gewinnen hat sich das Blatt heute früh wieder gedreht. Nicht eine Benchmark schafft ...

