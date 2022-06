Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat auch den zweiten Handelstag in dieser Woche im Plus abgeschlossen. Der DAX legte stark los und lag zeitweise über der Marke von 13.400 Punkten. Am Nachmittag bröckelten dann die Gewinne und der DAX schloss bei 13.292 Zählern. Marktidee: MDAX Der MDAX hatte im September 2021 sein Allzeithoch markiert. Im Anschluss kam es zu einer Top-Bildung, die der Index im Januar komplettierte. Seitdem sind die Bären am Ruder. In der vergangenen Woche erreichte der Kurs schließlich ein Zwei-Jahres-Tief. Dort setzte eine Erholungsbewegung ein, die bisher aber nur einen klassischen Pullback darstellt. Damit sich das Chartbild nachhaltig aufhellt, ist erst der Anstieg über einen wichtigen Widerstand nötig. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf