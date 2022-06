In 2 Sätzen: Aktienkorrekturen sind historisch gesehen ein guter Zeitpunkt, um dein Geld zu investieren. Es ist einfach, Geld zu verdienen, wenn man in wachstumsstarke Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen investiert. Anschnallen und festhalten, denn es war ein turbulentes Jahr an der Wall Street. Der Dow Jones Industrial Average und der S&P 500 befinden sich mit zweistelligen prozentualen Rückgängen fest im Korrekturbereich, während der Nasdaq Composite seit seinem Höchststand im November ...

