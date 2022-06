Wichtige Punkte Das Unternehmen steigert seine Kundenzahl und seinen Umsatz, allerdings in einem langsameren Tempo. Eine Umstellung der aktienbasierten Vergütung könnte die Rendite und den Cashflow beeinträchtigen. Die Aktien des Signaturanbieters DocuSign (WKN: A2JHLZ, -2,17 %) fielen am Tag nach der Bekanntgabe der Ergebnisse zum ersten Quartal 2023 um mehr als 26 %. Dies ist das jüngste Kapitel in einem schwierigen Jahr, in dem die Aktie von einem Höchststand von 315 US-Dollar auf einen Tiefststand ...

