Unsere beiden heutigen Protagonisten Apple und Tesla versuchen sich in diesen Tagen an einer Erholung. Noch sind die Bemühungen jedoch mit Vorsicht zu genießen. Weder sind Dynamik und Durchschlagskraft zu beobachten, noch wurden wichtige Trendlinien (bzw. bis dato dominierende Abwärtstrends) durchbrochen. Insofern sind Parallelen zur aktuellen Situation in den Aktienindizes zu erkennen. Bleiben wir zunächst bei Tesla. Tesla - Bricht der Damm? In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...