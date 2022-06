NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex von 15,00 auf 13,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Ajay Patel reduzierte seine Schätzungen für den Hersteller von Windkraftanlagen nach dessen Zahlen für das erste Quartal. Zudem geht er von höheren Kapitalkosten (WACC) aus aufgrund steigender Zinsen. Dies schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2022 / 18:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000A0D6554