Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank hat in der letzten Woche mit der Zinserhöhung um 75 Bp. deutlich gemacht, dass sie entschieden gegen die hohe Inflation vorgehen wird, berichten die Analysten der Helaba.Zudem sei durch FED-Chef Powell signalisiert worden, dass weitere große Schritte in den kommenden Monaten erfolgen könnten. Die Situation am US-Arbeitsmarkt mit einer niedrigen Arbeitslosenquote von 3,6% ermögliche ein aggressives Vorgehen. Dies werde der FED-Chef bei der heutigen Anhörung vor dem Senat wohl wiederholen. Die FED solle nicht nur dazu beitragen, dass Vollbeschäftigung herrsche, sondern auch für Preisniveaustabilität sorgen. Während in den Krisenjahren von Vollbeschäftigung keine Rede gewesen sei und die Inflation auf niedrigen Niveaus gelegen habe, habe sich das Bild komplett gedreht. Die Teuerung sei so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr und der Arbeitsmarkt nahezu leergefegt, sodass die Löhne kräftig steigen würden. Dennoch würden die Arbeitnehmer und Verbraucher Realeinkommensverluste erleiden, weshalb die Konsumlaune schwächele und sich die konjunkturellen Perspektiven zu trüben beginnen würden. Powell werde den Senatoren daher deutlich machen, dass der Kampf gegen die Inflation ein Beitrag zu mehr Wachstum in der Zukunft sei. ...

