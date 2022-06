Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Erneute Kursgewinne gab es für den heimischen Markt am gestrigen Handelstag, der ATX konnte mit einem Plus von 0,5% aus den Handel gehen und nach dem freundlichen Wochenstart die Stabilisierung fortsetzen. Insgesamt gab es aber einen recht ruhigen Geschäftsverlauf, auch die Meldungslage war eher dünn. Die EZB veröffentlichte am Vormittag Daten zur Leistungsbilanz der Eurozone im April, hier hat sich das Defizit ausgeweitet. Klar fester tendierten die großen heimischen Banken, die Bawag konnte um 1,4% vorrücken, für die Raiffeisen Bank International gab es einen Zuwachs von 1,9%. Die Erste Group will das von der Hauptversammlung 2021 beschlossene Aktienrückkaufprogramm durchziehen und bis zu 1.850.000 ...

