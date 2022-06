Es sind goldene Zeiten für Rohstoffunternehmen. Nachdem in der vergangenen Woche bereits Trafigura einen Rekordgewinn vermeldet hatte, schließt sich nun der an der Londoner Börse notierte Rohstoffhändler Glencore an. Das Unternehmen verdiente im ersten Halbjahr mehr als 3,2 Milliarden USD - und liegt damit am oberen Ende der Prognose für das Gesamtjahr! Der Rohstoffriese Glencore ...

