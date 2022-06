Für einen Moment schien es so, als würde sich der Aktienmarkt beruhigen und die Anleger wieder Kursgewinne einfahren können. Diese leise Hoffnung löst sich heute bereits wieder in Luft auf. Die zwischenzeitlichen Kursgewinne wurden komplett wieder hergegeben und der Index notiert an der wichtigen Kursmarke bei 13.000 Punkten. Der Abwärtsdruck ist wieder da und im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...