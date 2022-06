Nasdaq Copenhagen A/S: Investeringsforeningen SEBinvest - name change of sub-funds

The name changes below will take effect on Nasdaq Copenhagen as per 27 June 2022. ISIN: DK0016283484 ------------------------------------------------------------ Name: SEBinvest AKL Japan Hybrid P ------------------------------------------------------------ New name: SEBinvest AKL Japan Impact Aktier P ------------------------------------------------------------ Short name: SEIJHP ------------------------------------------------------------ New short name: SEIJIAP ------------------------------------------------------------ Unchanged orderbook ID: 39118 ------------------------------------------------------------ ISIN: DK0016283997 --------------------------------------------------------------- Name: SEBinvest AKL Nordamerika Indeks I --------------------------------------------------------------- New name: SEBinvest AKL Nordamerika Aktier SRI I --------------------------------------------------------------- Short name: SEINAII --------------------------------------------------------------- New short name: SEINAASRII --------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 70440 --------------------------------------------------------------- For further information please contact Surveillance, tel: +45 33 93 33 66