Nicht nur der Luftfahrt fehlt es zum Sommer an Mitarbeitern. Auch das Gastgewerbe ringt um helfende Hände. Anfang Juni beklagten rd. 60% der Betriebe einen akuten Mitarbeitermangel.Der Neustart in der von Corona schwer gebeutelten Branche leidet darunter, wie Guido Zöllick, Präsident des Dehoga-Verbandes, in Berlin bilanziert. Die Gewerkschaft NGG spricht von einem "Stotterstart" der Branche und ersten "Zwangsruhetagen" in Betrieben, weil das Personal fehlt. Dabei geben sich Hoteliers und Gastronomen durchaus wieder zuversichtlich. Seit April zieht die Nachfrage an. Um real 2,6% legten die Umsätze zum Vormonat März zu (April 2021: +138,%), meldet das Statistische Bundesamt. ...

