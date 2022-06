Die geplante Ansiedlung des kanadischen Rohstoff-Unternehmens Rocktech Lithium im brandenburgischen Guben (Spree-Neiße) nimmt weiter Gestalt an. Die Stadt habe mit bauvorbereitenden Maßnahmen auf dem ausgewiesenen Industriegebiet begonnen, sagte Bürgermeister Fred Mahro der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Darunter fielen etwa die Umsiedlung von Tierarten, die in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde in Ersatzhabitate gebracht werden. Ein Abschluss der Arbeiten sei für September geplant. Das Unternehmen aus Kanada hatte das Gelände ...

Den vollständigen Artikel lesen ...