DJ RWE und Arcelormittal bündeln Kräfte bei Windparks und Wasserstoffanlagen

FRANKFURT (Dow Jones)--RWE und Arcelormittal arbeiten bei der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Offshore-Windparks und Wasserstoffanlagen zusammen, die die für die Produktion von emissionsarmem Stahl in Deutschland erforderliche erneuerbare Energie und grünen Wasserstoff liefern sollen. Die Partnerschaft ziele darauf ab, die Produktion von CO2-neutralem Stahl voranzutreiben, teilte RWE am Mittwochvormittag mit.

Dabei sei geplant, Kohle durch Windenergie zu ersetzen und grünen Wasserstoff als Hauptenergiequelle für die Stahlproduktion in den Stahlwerken von Arcelormittal in Deutschland zu etablieren. Um seine Produktionsstätten in Bremen, Hamburg, Eisenhüttenstadt und Duisburg wie geplant zu dekarbonisieren, benötige Arcelormittal Deutschland erneuerbare Energien in großem Umfang, so RWE weiter. Daher werde man Optionen für eine gemeinsame Beteiligung an Ausschreibungen für Offshore-Windpark-Standorte in der Nordsee prüfen. Als Entscheidend für den Erfolg bezeichnete RWE dabei die derzeit laufende Novellierung des "Windenergie-auf-See-Gesetzes" (WindSeeG), die die Kostenstruktur im deutschen Offshore-Windsektor prägen könnte.

Würde das Gesetz bei Offshore-Windausschreibungen "negative Gebote" einführen, könnte dies die Finanzierung von Windparks erschweren. Der Windstrom würde laut RWE unnötig verteuert, wodurch "falsche Preissignale an den Markt gesendet" werden. Wettbewerbsfähige Strompreise seien notwendig, "wenn energieintensive Industrien wie die Stahlindustrie eine Zukunft in Deutschland haben sollen."

Zudem sei geplant, auch bei der Entwicklung von grünem Wasserstoff zusammenzuarbeiten und gemeinsam werde man nach Flächen suchen, auf denen Elektrolyseanlagen zur Versorgung der Stahlproduktionsstandorte in Bremen und Eisenhüttenstadt gebaut werden könnten. Bis 2026 soll zunächst eine 70-Megawatt-Pilotanlage errichtet werden. Langfristig sei beabsichtigt, die Zusammenarbeit auf Projekte bis in den Gigawatt-Bereich zu erweitern - vorbehaltlich der Genehmigung öffentlicher Mittel, erklärte RWE weiter.

