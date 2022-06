Tesla trägt aktuell die Krone wenn es um E-Auto-Verkäufe weltweit geht. CFO Dr. Arno Antlitz ist allerdings zuversichtlich, bis 2025 den Rivalen zu überholen. Bloomberg Intelligence geht sogar davon aus, dass Tesla die Krona bereits 2024 an Volkswagen übergeben muss. Volkswagen hat bereits einen führenden Marktanteil in Europa, um an die Pole-Position zu kommen, muss Wolfsburg diese Dominanzin anderen Regionen wiederholen. Das gilt insbesondere für China, wo VWs BEV-Anteil nur 3,5 % betrug. Kurzfristig belastet jedoch die Gefahf vor einem Gasstopp, was die Produktion zum Stillstand bringen würde. Am Porsche-IPO hält VW nach Aussage des CFO weiter fest. Damit und mit der günstigen Bewertung ist die Aktie ein Kauf. Gehen Sie gestaffelt vor.

TESLA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de