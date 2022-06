Die Ölpreise haben am Mittwoch deutlich nachgegeben und sind auf die tiefsten Stände seit rund einem Monat gefallen. Am Mittag kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 109,56 US-Dollar. Das sind 5,12 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte WTI sinkt um 5,48 Dollar auf 104,04 Dollar.Am Markt wurde die zunehmende Rezessionsangst als Grund für die Preisabschläge bei Rohöl genannt. Ein Auslöser ist der entschlossene Kampf vieler Zentralbanken gegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...