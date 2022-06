DJ PTA-News: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES konzentriert Fertigungskapazitäten am Unternehmenssitz - Fertigung nasschemischer Prozessanlagen wird nach Kahl verlagert

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Kahl am Main (pta028/22.06.2022/12:40) - Presseinformation

SINGULUS TECHNOLOGIES konzentriert Fertigungskapazitäten am Unternehmenssitz

* Fertigung nasschemischer Prozessanlagen wird nach Kahl verlagert * Entwicklung und Konstruktion für nasschemische Anlagen weiterhin in Fürstenfeldbruck

Kahl am Main, den 22. Juni 2022 - Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG plant, ihre Aktivitäten am Standort Fürstenfeldbruck zu reduzieren und die Fertigung und Inbetriebnahme nasschemischer Prozessanlagen nach Kahl am Main zu verlagern. Die geplante Konzentration der Fertigung umfasst im Einzelnen die Produktion der nasschemischen Anlagen, die damit zusammenhängenden Funktionen Einkauf und Produktionsplanung, die Montage und Inbetriebnahme sowie die Qualitätssicherung. SINGULUS TECHNOLOGIES beabsichtigt mit diesem Schritt, die Kosten zu senken und als wettbewerbsfähiger Anlagenlieferant weiter zu wachsen.

In Kahl am Main werden seit vielen Jahren nasschemische Anlagen für die Medizintechnik entwickelt und produziert. Neben den Prozessanlagen des Typs MEDLINE für die Reinigung und Beschichtung von Kontaktlinsen sollen nun auch die Montage und Inbetriebnahme von Produktionsanlagen des Typs SILEX III für Hochleistungs-Solarzellen am Unternehmenssitz in Kahl am Main durchgeführt werden. Für Kunden ergeben sich aus der geplanten Verlagerung keine unmittelbaren Auswirkungen. Mit der neu entwickelten Generation der SILEX III mit einer Kapazität von 13.000 Wafern/Stunde und einer Bruttokapazität von bis zu 700 MW / Anlage sowie der breiten Angebotspalette in der Beschichtungstechnik bekennt sich SINGULUS TECHNOLOGIES nachhaltig zum Solarmarkt und zur Weiterentwicklung der Produkte in diesem Bereich.

Der bisherige Produktionsstandort in Fürstenfeldbruck soll zu einem Kompetenzzentrum für Nasschemie umgebaut werden. Die Funktionen der mechanischen und elektrischen Konstruktion, Entwicklung und Verfahrenstechnik sollen in der Region Fürstenfeldbruck verbleiben und werden zu einem Kompetenzzentrum für Nasschemie zusammengefasst und weitergeführt.

SINGULUS TECHNOLOGIES - Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung

SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstechnik, Oberflächenbehandlung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren. SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren. Im Fokus stehen:

. Umweltbewusstsein

. Effiziente Nutzung von Ressourcen

. Vermeidung unnötiger CO2-Belastung

Bei SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen hohen Stellenwert.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,

D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Corporate Communications, Tel.: +49 (0) 172 833 2224

(Ende)

Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Adresse: Hanauer Landstraße 103, 63796 Kahl am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Bernhard Krause Tel.: +49 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Website: www.singulus.de

ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie), DE000A2AA5H5 (Anleihe) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Berlin; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1655894400155 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2022 06:40 ET (10:40 GMT)