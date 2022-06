ETFs sind bei Aktiensparern und langfristig orientierten Anlegern beliebt. Doch auch die Indexfonds bleiben vom turbulenten Bärenmarkt nicht unberührt. Diese ETFs wurden in der letzten Woche besonders oft verkauft.

Der DAX ist nach einer kleinen Erholung zum Wochenstart inzwischen wieder ins Minus gerutscht. Auf Wochensicht hat der Leitindex rund drei Prozent verloren. Etwas besser hält sich der MSCI World mit einem Wochenminus von 1,5 Prozent.

Ein Blick in die Buy und Sell Statistiken der 200.000 Smartbroker-Kunden zeigt: Auch die Indexfonds wurden von den Kursturbulenzen nicht verschont. Der beliebte "Alleskönner" MSCI World ETF von iShares und Xtrackers wurde auch in der vergangenen Woche am häufigsten verkauft.

Interessante Entwicklung: Sowohl der ShortDAX ETF als auch das gehebelte LevDAX-Produkt wurden häufig aus den Depots geworfen. Das könnte darauf hindeuten, dass viele Anleger das Risiko derzeit lieber meiden.



Top 20 der meistverkauften ETFs beim Smartbroker in der vergangenen Woche:

1. iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) 2. Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C 3. Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF 1C 4. Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF 1C 5. Vanguard FTSE All-World UCITS ETF 6. Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C 7. Vanguard FTSE All-World ETF $ Cap 8. Xtrackers DAX UCITS ETF 1C 9. iShares Global Clean Energy UCITS ETF 10. iShares Core S&P 500 - B UCITS ETF (Acc) 11. iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF 12. iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) 13. iShares NASDAQ-100 (R) (DE) 14. Lyxor Com. Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF A 15. Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C 16. iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF 17. HSBC MSCI WORLD ETF 18. Vanguard S&P 500 UCITS ETF 19. ComStage DAX (R) TR UCITS ETF I 20. Amundi ETF DAX UCITS ETF DR

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion

