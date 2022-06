Aktuell kämpft der Bitcoin-Kurs um die Marke von 20.000 US-Dollar. Bis auf 17.700 Dollar war es zuletzt hinabgegangen - laut einem Analysten ist das Ende noch nicht erreicht. Am Samstag war es so weit: Der Bitcoin-Kurs rutschte auf rund 17.700 Dollar ab. Die wichtigste Kryptowährung der Welt war damit so wenig wert wie seit über einem Jahr nicht mehr. In den vergangenen Tagen hat sich der Bitcoin-Kurs zwar wieder erholt. Das aktuelle Ringen um die Marke von 20.000 Dollar erinnert aber an die - letztlich verloren gegangenen - Kämpfe um die Marken von 40.000 und ...

