RWE Aktie als Wasserstoffwert? Sollten alle Millliardenprojekte so umgesetzt werden, wie es aussieht, durchaus. Und RWE hat nach dem am 4.06.2022 berichteten 500 Mio EUR Investment in ein 1,4 GW Kraftwerk für den geplanten Energie- und Wasserstoffhub Eemshaven nun einen weiteren Schritt getan. Einen weiteren Schritt zum Wasserstoffwert. Denn heute melden RWE AG (ISIN: DE0007037129) und der Stahlhersteller ArcelorMittal SA (ISIN: LU1598757687) eine gemeisname Absichtserklärung, um bei der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Offshore-Windparks und Wasserstoffanlagen zusammenzuarbeiten, die ...

