Mannheim (ots) -Radio Regenbogen und Jörg Kachelmann starten gemeinsam mit der "Wetter-Klug-Schweizer" ein neues werktägliches Web-Video Format. Alle Fragen rund um das Thema Wetter kommen hier zur Sprache. In den ersten Folgen beantwortet Jörg Kachelmann informativ und unterhaltsam viele Fragen und Themen rund um die aktuellen Wetterlagen in der Region.Extemwetterlagen und Klimawandel beschäftigen die Menschen zunehmend und sind inzwischen Teil des Lebensalltags geworden. Um dem gerecht zu werden startet der Sender Radio Regenbogen eine Kooperation mit dem Schweizer Wetterexperten. Auch um in Gefahren- Situationen rechtzeitig zu warnen und um besondere Wetterphänomene verständlich zu erklären."Mit Jörg Kachelmann und seinem Team sichern wir uns exzellente Wetterkompetenz für unsere Hörer", freut sich Programmleiter Mike Doetzkies und für den Multimedia Chef des Senders Till Simoleit . "Wir nutzen nicht nur die jahrelange Erfahrung und das Wissen vom Kachelmannwetter Team, sondern haben ein modernes, unterhaltsames und informatives Digital-Format mit ihm entwickelt, was es so bisher im deutschsprachigen Raum noch nicht gegeben hat."Neben dem Format "Wetter-Klug-Schweizer" liefert Kachelmannwetter auch den täglichen Wetterbericht für das Hörfunk-Programm von Radio Regenbogen und bei besonderen Wetterlagen auch umfangreiche zusätzliche Informationen bis hin zu einem Wetter-Live-Stream."Persönlich kenne ich keinen Verrückteren und gleichzeitig Kompetenteren zur Frage: was ist mit unserem Wetter losist? Und wUnd wir wollen mit überzeugten Enthusiasten überzeugende Qualität liefern. Kachelmann spricht Klartext und seine nicht immer politisch korrekte Sprache da er kein Blatt vor den Mund nimmt, wird er auch manchmal anecken", begründet die neue Programmgeschäftsführerin der Audiotainment Südwest Valerie Weber die Entscheidung. "Jörg Kachelmann lebt seine Passion Wetter wie kein anderer und wir lieben es mit Begeisterung Medien zu machen. Deswegen ist dieser Schritt in Richtung Bewegtbild für unsere Radio-Angebote ein weiterer Stepauch auf den digitalen Ausspielwegen unterscheidbare besondere Inhalte zu produzieren."Die Audiotainment Südwest GmbH & Co. KG verantwortet Produktion und strategische Entwicklung der Radioprogramme bigFM, RPR1., RADIO REGENBOGEN und REGENBOGEN 2 und erreicht damit Hörerinnen und Hörer in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, im Saarland, in weiten Teilen von Hessen und Nordrhein-Westfalen sowie in Berlin und Hamburg. Die Audiotainment Südwest generiert insgesamt 4,7 Millionen Hörer pro Tag (ma 2022 Audio I) und 14,5 Millionen Audio Sessions pro Monat (ma 2022 IP Audio)RADIO REGENBOGEN ist das reichweitenstärkste private Hörfunkprogramm in Baden-Württemberg. Das Programmangebot ist inhaltlich auf Baden, Württemberg und die benachbarte Pfalz ausgerichtet. Gute Unterhaltung, ein abwechslungsreicher Musikmix, die anerkannte Informationskompetenz mit aktuellen Nachrichten und Berichten, sowie der tägliche Informationspodcast "Der Tag in Baden und der Pfalz", zeichnet das Hörfunkangebot aus. RADIO REGENBOGEN erreicht 1,4 Millionen Hörer pro Tag (ma 2022 Audio I) und gemeinsam mit REGENBOGEN 2 werden 2,9 Millionen Online Audio Sessions pro Monat generiert (ma 2022 IP Audio II). Produziert und verantwortet wird das Programm von der Audiotainment Südwest.