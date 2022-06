Der weltgrößte Chemiekonzern BASF muss sich laut Vorstandschef Martin Brudermüller nach einem guten ersten Halbjahr auf schwierigere Zeiten einstellen. Die schwachen Aussichten klingen fast wie eine Gewinnwarnung. Die BASF-Aktie sackt deutlich ab und rangiert im DAX ganz am Ende. Ein Analyst ist hingegen noch zuversichtlich. "Wir sind alle froh, dass in dieser schwierigen Zeit das erste Halbjahr gut war", sagte Martin Brudermüller am Dienstag auf ...

