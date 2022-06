flatexDEGIRO schockt Anleger mit der Aussicht auf eine rückläufige Kundenaktivität, die Aktie sackt bis zum Mittag um -8% auf 9,39 € ab. In der angepassten Guidance für 2022 stellt der Online-Broker dennoch stabile Umsätze in Aussicht sowie spürbar höhere Gewinne, womit der SDAX-Titel so günstig bewertet wäre wie lange nicht. Unter welchen Voraussetzungen lohnt sich für Anleger der Einstieg? Die flatexDERIGO AG ist ein Online-Broker mit Sitz in Frankfurt ...

