Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Xtrackers auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF (ISIN LU2469465822/ WKN DBX0SJ) Anleger würden Zugang zu großen und mittelständischen chinesischen A-Aktien erhalten, die an den chinesischen Festlandbörsen in Shanghai und Shenzhen notiert seien und über das Stock-Connect-System gehandelt werden könnten. Dabei würden nur Unternehmen berücksichtigt, die ESG-Kriterien erfüllen würden. Ausgeschlossen seien Unternehmen mit einem ESG-Rating von CCC oder solche, die in Waffengeschäfte verwickelt seien oder erhebliche Umsätze in Geschäftsbereichen wie Tabakwaren und Kraftwerkskohle erzielen würden. ...

