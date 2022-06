Der chinesische Ladeinfrastruktur-Anbieter Star Charge expandiert nach Europa. Für den Markteintritt in Deutschland hat Star Charge nun einen Rahmenvertrag mit dem Solar-Unternehmen Enpal geschlossen. Enpal wird in diesem Zuge die Wallbox des chinesischen Unternehmens in seine Komplettlösung aus Photovoltaik-Anlage, Batteriespeicher und Ökostromtarif integrieren. Die Wallbox Aurora wurde laut Star ...

Den vollständigen Artikel lesen ...