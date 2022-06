Rendite mit erfolgreichen Hidden Champions. So lässt sich der Auftrag der Indus Holding beschreiben. Sanierungs- und Problemfälle würden hier nicht in die Tüte kommen, so Marcus Wessel im Smart Investor. Aktienporträt.

Marcus Wessel schreibt im Smart Investor , dass "Halten und entwickeln" das Motto der Portfoliomanager des Beteiligungsunternehmens Indus Holding wäre. Weder lukrativer Verkauf noch Exits über die Börse seien Ziele der Bergisch Gladbacher.

Zurzeit suche der Indus-Vorstand nach Zukäufen in den Branchen Mess- und Regeltechnik, Infrastruktur und Logistik sowie in der Energie- und Umwelttechnik.

Warum sich Anleger diese SDAX-Aktie mit anscheinend guten Aussichten genauer ansehen sollten, beschreibt der Smart Investor ausführlich hier .

Text: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE0006200108,DE0009653386