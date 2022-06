DGAP-News: Enapter AG / Schlagwort(e): Sonstiges

ENAPTER AG GIBT START DES BEZUGSANGEBOTS FÜR BARKAPITALERHÖHUNG NACH BILLIGUNG DES WERTPAPIERPROSPEKTS BEKANNT



22.06.2022 / 15:40

WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG RECHTSWIDRIG IST. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER MITTEILUNG.



DIESE MITTEILUNG IST KEIN PROSPEKT, SONDERN WERBUNG IM SINNE DER PROSPEKTVERORDNUNG; INVESTOREN SOLLTEN DIE IN DIESER WERBUNG IN BEZUG GENOMMENEN WERTPAPIERE AUSSCHLIESSLICH AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN ÜBERNEHMEN ODER KAUFEN.

- Billigung des Wertpapierprospekts für das Angebot von 3.121.475 neuen Aktien der Enapter AG am 17. Juni 2022 durch die BaFin erfolgt

- Eckdaten des Bezugsangebots

o Bezugsverhältnis: 3:1

o Bezugspreis: EUR 19,00 je neuer Aktie

o Bezugsfrist: 23. Juni 2022 bis 6. Juli 2022

Berlin (22. Juni 2022) - Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) gibt die am 17. Juni 2022 erfolgte Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für das öffentliche Angebot von 3.121.475 neuen Aktien und den Start des Bezugsangebots ihrer am 7. April 2022 beschlossenen Barkapitalerhöhung bekannt.

Die neuen Aktien der Enapter AG werden den Aktionären (mit Ausnahme der Mehrheitsaktionärin BluGreen Company Limited) durch Gewährung des mittelbaren Bezugsrechts im Bezugsverhältnis 3:1 (d.h. drei alte Aktien gewähren das Recht zum Bezug von einer neuen Aktie) zum Preis von EUR 19,00 je neuer Aktie in der Bezugsfrist vom 23. Juni 2022 (0:00 Uhr) bis 6. Juli 2022 (24:00 Uhr) zum Erwerb angeboten. Ab dem 23. Juni 2022 werden die Aktien der Enapter AG ohne Bezugsrecht (ex Bezugsrecht) gehandelt. Die Gesellschaft räumt den Aktionären eine Überbezugsmöglichkeit auf nicht bezogene neue Aktien ein. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021 gewinnberechtigt. Das entsprechende Bezugsangebot wurde am heutigen Tag im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die Mehrheitsaktionärin BluGreen Company Limited ("BluGreen"), hat erklärt, ihre Bezugsrechte im Rahmen der Kapitalerhöhung insgesamt nicht auszuüben und ermöglichte so eine Platzierung aufgrund dessen nicht in das Bezugsangebot fallender neuer Aktien bei Neuinvestoren im Rahmen von Privatplatzierungen in mehreren Tranchen. BluGreen hat sich in einer Backstop-Vereinbarung verpflichtet für den Fall, dass die Summe der Zeichnungen aus der ersten Tranche der Privatplatzierung, für die Zeichnungen am 7. April 2022 möglich waren, ein Volumen von EUR 30 Mio. unterschreiten, bis zu einem Maximalbetrag von EUR 15 Mio., diese Summe durch eine eigene Zeichnung auf EUR 30 Mio. aufzufüllen. Im Rahmen der im April 2022 platzierten ersten Tranche der Privatplatzierung wurde unter Einschluss der Backstop-Verpflichtung von BluGreen ein Emissionserlös von EUR 30 Mio. gesichert. Die im Rahmen der ersten Tranche der Privatplatzierung von Neuinvestoren abgenommenen 861.426 Aktien wurden aus einem von der BluGreen zu Zwecken der beschleunigten Abwicklung gewährten Wertpapierdarlehen geliefert. Im Rahmen einer zweiten Tranche der Privatplatzierung im Mai 2022 wurden von dem strategischen Investor Johnson Matthey Investments Limited insgesamt 1.052.631 Aktien übernommen und damit ein Bruttoemissionserlös von rund EUR 20 Mio. erzielt. Auch diese Aktien wurden bereits aus dem Wertpapierdarlehen geliefert. Das Bezugsangebot dient nun dazu, den Bestandsaktionären im Rahmen eines öffentlichen Angebots die Möglichkeit einzuräumen, sich an der am 7. April 2022 beschlossenen Kapitalmaßnahme zu gleichen Konditionen wie die Privatplatzierung zu beteiligen. Es ist vorgesehen, dass die im Rahmen des Bezugsangebots von den Aktionären bezogenen Aktien ebenfalls mittels des Wertpapierdarlehens zeitnah nach dem Bezugsfristende geliefert werden können. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt.

Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und zum Angebot der neuen Aktien können dem von der BaFin gebilligten Wertpapierprospekt, der auf der Internetseite der Enapter AG (www.enapterag.de) zugänglich ist, entnommen werden.

Das Bezugsangebot wird von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG begleitet.

Über die Enapter AG

Enapter ist ein preisgekröntes Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen. Die patentierte und bewährte Anion Exchange Membrane (AEM) Technologie ermöglicht die Massenproduktion von kostengünstigen Plug&Play-Elektrolyseuren für grünen Wasserstoff in jedem Maßstab. Die modularen Systeme werden in 47 Ländern in Bereichen wie Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt.

Die Enapter AG ist gelistet im regulierten Markt der Börsen Frankfurt (General Standard) und Hamburg, WKN: A255G0

Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, eines jeden Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des District of Columbia, "Vereinigte Staaten"), Australien, Kanada, Japan oder einer anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verbreitet oder weitergegeben werden. Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Enapter AG ("Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder einer anderen Jurisdiktion, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist. Wertpapiere der Gesellschaft ("Wertpapiere") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung außerhalb Deutschlands stattfinden. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert. Die Wertpapiere dürfen weder in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan noch an Staatsangehörige, Einwohner oder Bürger der Vereinigten Staaten, Australiens, Kanadas oder Japans oder auf deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden.

Diese Mitteilung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ("Deutschland") findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Ein öffentliches Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten Prospekts, der durch die BaFin gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts durch die BaFin sollte jedoch nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere verstanden werden. Der Prospekt ist kosten-frei im Internet auf der Website der Gesellschaft (https://enapterag.de) erhältlich. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere sollte nur auf Grundlage des Prospekts erfolgen. Potenzielle Anleger sollten Wertpapiere ausschließlich auf der Grundlage des die Wertpapiere betreffenden Prospekts erwerben und sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die mit der Entscheidung zur Anlage in die Wertpapiere verbundenen potenziellen Risiken und Chancen vollständig zu verstehen.

Diese Mitteilung ist kein Prospekt im Sinne der Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG) in der jeweils geltenden Fassung.

