Bayer-Aktionäre benötigen derzeit starke Nerven. Denn ihr Investment hat auf Wochensicht rund 7% an Wert verloren und kämpft aktuell mit der Kursmarke von 60,00 Euro. In der 1-Jahres-Betrachtung konnte die Bayer-Aktie jedoch um ca. 21% an Wert gewinnen. Das langfristige Bild: Bayer-Aktie im Fokus In den vergangenen zehn Jahren weist das Papier von Bayer einen Kursgewinn von...

Den vollständigen Artikel lesen ...