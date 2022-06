Daimler Truck AG auf Wachstumskurs - DAX und EURO STOXX 50 im Chart-Check

Werbung



Die Daimler Truck AG rechnet mit hohen Absatzzahlen für das laufende Jahr. Das Umsatzziel soll auf ein Vierteil wachsen. Außerdem: Relative Stärke und Momentum mit dem Trendkompass nutzen!



Der deutsche LKW Bauer hält trotz der momentanen Konjunktursorgen an seiner Wachstumsstrategie fest. Auf der Hauptversammlung betonte das in Stuttgart ansässige Unternehmen auf bis zu 520.000 Fahrzeuge für das laufende Jahr zu wachsen. Die Umsatzprognose beläuft sich aktuell auf 50 Milliarden Euro. Kunden-Investitionen die aufgrund von Corona aufgehoben waren, kommen jetzt zum Tragen. Dies soll Daimler trotz negativer Konjunkturstimmung die Auftragsbücher füllen. Dennoch haben zunehmende Lieferengpässe Auswirkungen auf die Beschaffung von Halbleitern. Ein Bauteil, das ein wichtiger Bestandteil in der Fertigung für Lastwagen ist. Daimler Truck rechnet bei der Beschaffung bereits mit einer Erholung im zweiten Halbjahr.





Mit dem HSBC Trendkompass können Sie Börsenentwicklungen erkennen und Trend-Aktien ausfindig machen. Langfristige und kurzfristige Trendindikatoren werden in nur einer Darstellung kombiniert. Im Diagramm werden die Relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX©, DAX©-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird in der Regel an jedem Mittwoch aktualisiert.

