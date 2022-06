DGAP-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Evotec berichtet über die Ergebnisse der Hauptversammlung 2022



22.06.2022 / 16:20

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



ALLE TAGESORDNUNGSPUNKTE MIT ERFORDERLICHER MEHRHEIT BESCHLOSSEN

CAMILLA MACAPILI LANGUILLE ALS NEUES AUFSICHTSRATSMITGLIED GEWÄHLT; KASIM KUTAY LEGT AUFSICHTSRATSMANDAT NIEDER

GENEHMIGTES KAPITAL 2022 BESCHLOSSEN

ÜBERARBEITETES VERGÜTUNGSSYSTEM FÜR VORSTAND GENEHMIGT

Hamburg, 22. Juni 2022:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809; NASDAQ: EVO) gab heute bekannt, dass die Aktionäre des Unternehmens auf der ordentlichen virtuellen Hauptversammlung 2022 allen zur Abstimmung gestellten Tagesordnungspunkten mit der erforderlichen Mehrheit zugestimmt haben.



Unter dem Titel "Schneller und sicherer zum Ziel" präsentierten der Vorstandsvorsitzende Dr. Werner Lanthaler und Finanzvorstand Enno Spillner die aktuellen strategischen, wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen im Unternehmen, Höhepunkte des Geschäftsjahres 2021 sowie das Engagement im Bereich Nachhaltigkeit/ESG. Evotec hat sich eine deutliche Verbesserung der Erfolgswahrscheinlichkeiten in der Forschung und Entwicklung zum Ziel gesetzt. Mit KI & ML gestützten Plattformen, die auf Patientendaten, humanen Krankheitsmodellen und Biomarkern basieren, soll die klinische Relevanz zu einem früheren Zeitpunkt als bisher identifiziert und damit eine bessere Patientenstratifizierung erreicht werden.



Sowohl die Mitglieder des Vorstands als auch die Mitglieder des Aufsichtsrats wurden von der Hauptversammlung 2022 für das Geschäftsjahr 2021 entlastet. Ebenso haben die Aktionäre der Bestellung der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zugestimmt.



Die Hauptversammlung beschloss darüber hinaus die Nachwahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds: Frau Camilla Macapili Languille wird mit sofortiger Wirkung neue Aufsichtsrätin der Evotec SE. Camilla Macapili Languille ist kanadische Staatsbürgerin und Head of Life Sciences & Healthcare Investments bei der Mubadala Investment Company ("MIC") in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate. Seit 2013 war sie in verschiedenen Positionen bei MIC tätig und arbeitete zuvor als Analystin und Investment Managerin bei JPMorgan Securities Inc. (USA), Virgin Management Ltd. (UK) und Daiwa Capital Advisory Partners (Frankreich). Zudem verfügt sie über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Unternehmensfinanzierung und Investitionen in den Bereichen privates Beteiligungskapital, öffentliche Aktien und LP-Investitionen, mit Schwerpunkt auf dem Gesundheitswesen.



Camilla Macapili Languille folgt im Aufsichtsrat auf Kasim Kutay, der sein Amt aus persönlichen Gründen niedergelegt hat. Kasim Kutay gehörte dem Aufsichtsrat der Evotec SE seit Juni 2020 an.



"Ich möchte mich, auch im Namen meiner Vorstandskollegen von Evotec, sehr herzlich bei unserem Aufsichtsratsmitglied Kasim Kutay für die sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit in den letzten zwei Jahren bedanken. Wir wussten seine sehr qualifizierte Beratung und Feedback immer sehr zu schätzen. Zugleich begrüße ich ganz herzlich Frau Macapili Languille im Aufsichtsrat der Evotec SE. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit", sagte Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec.



Ebenfalls stimmten die Aktionäre mit der erforderlichen Mehrheit der Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021 sowie der Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2022) in Höhe von 20 % des Grundkapitals der Gesellschaft mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre zu.



Darüber hinaus wurde von der Hauptversammlung 2022 die Schaffung eines bedingten Kapitals zur Ausgabe von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands der Evotec SE, an Mitglieder von Geschäftsleitungsorganen verbundener Unternehmen im In- und Ausland sowie an ausgewählte Führungskräfte der Evotec SE und verbundener Unternehmen im In- und Ausland im Rahmen eines Share Performance Plans 2022 beschlossen.



Auf der Hauptversammlung 2021 wurde ein neues Vergütungssystem von Vorstand und Aufsichtsrat vorgestellt und auch mit der erforderlichen Mehrheit der Aktionäre gebilligt. Nach intensivem Austausch mit den Aktionären der Evotec SE, hatte der Aufsichtsrat entschieden, der ordentlichen Hauptversammlung 2022 trotz der Billigung ein überprüftes und überarbeitetes Vergütungssystem zur Beschlussfassung vorzulegen.



Dieses überarbeitete Vergütungssystem für Vorstand und Aufsichtsrat wurde nun von der Hauptversammlung 2022 mit einer deutlichen Mehrheit von 94,48 % gebilligt. Ebenso erhielt der vorgelegte Vergütungsbericht 2021 der Evotec SE die mehrheitliche Zustimmung der Aktionäre (53,18 %).



Insgesamt waren bei der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung 2022 65,68 % des eingetragenen Grundkapitals vertreten.



Weiterführende Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung einschließlich der Abstimmungsergebnisse aller Tagesordnungspunkte finden Sie auf der Unternehmenswebsite unter https://www.evotec.com/de/investor-relations/hauptversammlung.





ÜBER EVOTEC SE

Evotec ist ein Wissenschaftskonzern mit einem einzigartigen Geschäftsmodell, um hochwirksame Medikamente zu erforschen, zu entwickeln und für Patienten verfügbar zu machen. Die multimodale Plattform des Unternehmens umfasst eine einzigartige Kombination innovativer Technologien, Daten und wissenschaftlicher Ansätze für die Erforschung, Entwicklung und Produktion von first-in-class und best-in-class pharmazeutischen Produkten. Evotec setzt diese "Data-driven R&D Autobahn to Cures" sowohl für proprietäre Projekte als auch in einem Netzwerk von Partnern ein, das alle Top-20 Pharma- und mehr als 800 Biotechnologieunternehmen, akademische Institutionen und andere Akteure des Gesundheitswesens umfasst. Evotec ist strategisch in einem breiten Spektrum aktuell unterversorgter medizinischer Indikationen aktiv, darunter z. B. Neurologie, Onkologie sowie Stoffwechsel- und Infektionskrankheiten. Evotecs Ziel ist es, in diesen Bereichen die weltweit führende "co-owned Pipeline" innovativer Therapieansätze aufzubauen und verfügt bereits jetzt über ein Portfolio von mehr als 200 proprietären und co-owned F+E-Projekten von der frühen Forschung bis in die klinische Entwicklung. Weltweit arbeiten mehr als 4.200 hochqualifizierte Menschen für Evotec. Die 15 Standorte des Unternehmens bieten hochsynergistische Technologien und Dienstleistungen und agieren als komplementäre Exzellenzcluster. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @Evotec und LinkedIn.



ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie "erwarten", "annehmen", "schätzen", "beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "sollen", "abzielen", "würde", sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.



Medienkontakt Evotec SE:

Gabriele Hansen, SVP Head of Global Corporate Communications & Marketing, Tel.: +49.(0)40.56081-255, gabriele.hansen@evotec.com



IR-Kontakt Evotec SE:

Volker Braun, SVP Head of Global Investor Relations & ESG, Tel.: +49.(0)40.56081-775, volker.braun@evotec.com

22.06.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de