(shareribs.com) New York 22.06.2022 - Der Ausbau der PV-Kapazitäten ist im ersten Quartal ins Stocken geraten. Grund dafür sind unter anderem die Probleme in den Lieferketten. Dies will die Branche nun mit viel Geld ändern. Wie das US Solar Buyer Consortium jüngst mitteilte, wollen die Entwickler von PV-Anlagen etliche Milliarden US-Dollar investieren, um die Lieferkette für PV-Produkte in den USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...