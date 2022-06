(shareribs.com) Frankfurt / New York 22.06.2022 - Technologiewerte zeigten sich am Mittwoch im deutschen Handel etwas fester. Papiere von Nordex konnten deutlich zulegen. An der Wall Street halten sich die Investoren zurück. Papiere von Tesla verbessern sich leicht. Der DAX verlor am Mittwoch 1,2 Prozent auf 13.100 Zähler, belastet von BASF, Covestro und Fresenius. Papiere von Deutsche Telekom Beiersdorf ...

