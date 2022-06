Cypress Development meldete positive Ergebnisse bei der direkten Lithiumextraktion (DLE) in seiner Lithiumextraktionsanlage Amargosa Valley in Nevada, GCM Mining produzierte im Mai 2022 bei Segovia 18.507 Unzen Gold im Vergleich zu 17.936 Unzen Gold im Mai letzten Jahres, Maple Gold Mines gab die Untersuchungsergebnisse des Phase-I-Bohrprogramms auf seinem zu 100 % kontrollierten Grundstück Eagle Mine bekannt und Calibre Mining erhielt die entscheidende Umweltgenehmigung vom Ministerium für Umwelt und natürliche Ressourcen in Nicaragua.