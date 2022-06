DJ PTA-Adhoc: HOCHDORF Holding AG: CFO-Wechsel bei der HOCHDORF-Gruppe - Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Hochdorf (pta035/22.06.2022/19:30) - Nanette Haubensak, Finanzchefin der HOCHDORF-Gruppe, wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch im Laufe des zweiten Halbjahrs 2022 verlassen. Als ad interim CFO konnte Gerhard Mahrle verpflichtet werden. Er wird die Position ab 15. August 2022 und bis auf Weiteres formell übernehmen. Die Suche nach einer definitiven Nachfolgerin bzw. einem Nachfolger ist eingeleitet.

Nanette Haubensak ist seit 29. Juni 2020 Finanzchefin und Mitglied der Geschäftsleitung der HOCHDORF-Gruppe. «Frau Haubensak hat in den letzten zwei Jahren massgeblich zur Transparenz und Modernisierung unseres Unternehmens beigetragen. Wir respektieren ihre Entscheidung, bedauern aber sehr, mit ihr eine wichtige Impulsgeberin und wesentliche Stütze für unser Team zu verlieren», so CEO Ralph Siegl.

Als ad interim CFO und Mitglied der Geschäftsleitung konnte Gerhard Mahrle verpflichtet werden. Er stösst bereits zum 4. Juli 2022 zum Unternehmen und wird bis zur formellen Übernahme der CFO-Verantwortung ab 15. August 2022 komplementär zu Nanette Haubensak tätig sein. Frau Haubensak wird den Halbjahresabschluss bis und mit dessen Veröffentlichung am 8. August verantworten und nach Abschluss der Einarbeitungsphase von Gerhard Mahrle im zweiten Halbjahr aus dem Unternehmen ausscheiden.

Gerhard Mahrle bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in Führungsfunktionen im Bereich Finance und Accounting in Industrieunternehmen mit. Bis 2021 war er CFO, stellvertretender CEO und Teil des Management-Teams der börsenkotierten COLTENE Group in Altstätten. Davor amtete er als CFO der ebenfalls kotierten Unternehmen Kardex Group in Zürich und sia Abrasives in Frauenfeld. Mahrle ist ausgewiesener Spezialist für Finanzierungsfragen, Unternehmensbewertungen und M&A Transaktionen. «Wir freuen uns, mit Gerhard Mahrle in einer für uns wichtigen Phase der Transformation einen operativ sehr erfahrenen CFO an unserer Seite zu wissen. Ich bin überzeugt, dass er für die Zukunft der HOCHDORF-Gruppe mit seinem Erfahrungsschatz aus Industrie und Corporate Finance viel beitragen kann», kommentiert Ralph Siegl. Die Suche nach einer definitiven Nachfolge für die bzw. den künftigen CFO läuft.

