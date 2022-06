Ikea arbeitet an einem Zusatz zur bisherigen AR-App, mit dessen Hilfe es möglich ist, einzelne Möbel im Kontext des eigenen Zuhauses einzublenden. Das neue virtuelle Design-Tool der Schweden schmeißt eure Möbel komplett raus. Ikea hat am Mittwoch ein neues virtuelles Design-Tool namens "Ikea Kreativ Scene Scanner" vorgestellt. Dessen Anspruch ist es, Nutzenden zu helfen, sich eine neue Ikea-Einrichtung besser im eigenen Zuhause vorstellen zu können. Neues Ikea-Tool zeigt, wie neues Ensemble in eurem Wohnzimmer wirken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...