The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.06.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.06.2022



ISIN Name

CA40638K5070 HALO COLLECTIVE INC.

DE000HLB0XE9 LB.HESS.-THR.IS.Z.E.06/13

DE0006926504 SOLUTIANCE AG

LU1254453738 OSS-JP.ESG LCRB.MV UE1CEO

PLBLIRT00018 BLIRT S.A. ZY -,10

US45866FAE43 INTERCONT.EXCHANGE 17/22

US7493971052 R1 RCM INC. DL-,01

