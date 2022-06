Der ehemalige Apple-Entwickler Ken Kocienda, eigenen Angaben nach Erfinder der Autokorrektur beim iPhone, hat auf die Entwicklung der virtuellen Tastatur am ersten iPhone zurückgeschaut - und erklärt, warum das Gerät kein Copy & Paste konnte. Nachdem der mittlerweile verstorbene Apple-Chef Steve Jobs im Januar 2007 das allererste iPhone als das "Next Big Thing" präsentierte, löste das Gerät in den nächsten Jahren eine wahre Revolution auf dem Smartphone-Markt aus. Eine nicht ganz unwichtige Funktion beherrschte das erste iPhone aber nicht, nämlich Copy ...

