Kooperation erweitert für F&E und Produktunternehmen Kapazitäten der Portfoliopriorisierung und Planung

Planview, der Weltmarktführer im Portfolio- und Work-Management gab heute die Übernahme von Enrich, einem Unternehmen für Produktportfolioanalyse, bekannt, das F&E-Abteilungen mit komplexen Portfolios ausstattet, um strategische Geschäftsentscheidungen in Echtzeit zu treffen.

"Bei kontinuierlicher Erweiterung ihrer Produktportfolios setzten Unternehmen voll auf unternehmerische Initiativen, die Millionen kosten können und Jahre bis zur vollständigen Umsetzung benötigen", sagte Razat Gaurav, Chief Executive Officer von Planview. "Enrich verfügt über weitreichende Erfahrung in der komplexen Produktpriorisierung und datenwissenschaftliche Techniken zur Förderung der Entscheidungsfindung im Portfoliobereich. Somit können Unternehmen zuversichtlichere und auf Erkenntnissen basierende Entscheidungen zu Investitionen treffen, mit denen sich die beste Wirkung erzielen lässt."

"Enrich und Planview verfolgen ähnliche Ziele: es ihren Kunden zu ermöglichen, ihre unternehmenskritischen Ergebnisse zu erreichen", sagte Dr. Rich Sonnenblick, Gründer und Chief Executive Officer von Enrich. "In den letzten 24 Jahren haben wir mit mehr als der Hälfte der führenden Life-Sciences-Unternehmen weltweit zusammengearbeitet, um eine Transparenz der aktuellen und künftigen Prosperität ihrer Produkt-Pipelines in Echtzeit bereit zu stellen, was ihnen ermöglicht, bessere Investitionsentscheidungen zu treffen und Unternehmensziele zu erreichen. Wir freuen darauf mit dem Planview Team zusammenzuarbeiten und den Planview Kunden mit unseren branchenbesten Simulations- und Analysekapazitäten zur Verfügung zu stehen."

Von Dr. Sonnenblick im Anschluss an seine Promotion an der Carnegie Mellon University gegründet, bietetEnrich eine sichere, Cloud-basierte Plattform für die Priorisierung, Bewertung und Szenarioanalyse von Portfolios. Sie verwendet ein jeweils exakt angepasstes und flexibles Analysegerät, das nahtlos mit einer flexiblen Visualisierungsebene verbunden ist. Das Unternehmen legt seinen Schwerpunkt auf branchenbeste, eigenständig ausführbare, strategische Portfoliokapazitäten für jeden Kunden, mit dem es zusammenarbeitet.

Dr. Sonnenblick von Enrich und sein Team aus Datenwissenschaftlern werden zu Planview kommen und damit die Expertise von Planview in Datenwissenschaft und Analytik weiter vertiefen. Sonnenblick wird bei Planview die Position des Chief Data Scientist einnehmen, der sich auf den Auf- und Ausbau von Initiativen in der Datenwissenschaft konzentriert und planungsbezogene Erkenntnisse mit Vorschriftscharakter für Planview Lösungen liefert.

Die Kooperation von Enrich mit Planview verstärkt die Konzentration des Unternehmens auf das Produktportfoliomanagement und die Hilfe für Kunden, die Zukunft einer vernetzten Arbeit in die Realität umzusetzen, um schneller das zu erreichen, was für sie am wichtigsten ist.

Diese Übernahme erfolgt zeitnah zur Bekanntgabe der Absicht des Unternehmens, Tasktop aufzukaufen. Der Transfer wird voraussichtlich in Q3 2022 abgeschlossen.

Über Planview

Planview verfolgt eine Mission: die Zukunft der vernetzten Arbeitswelt zu gestalten. Unsere Lösungen ermöglichen es Unternehmen, ihre Geschäfte von der Idee bis zur Umsetzung miteinander zu verbinden und so das Erreichen der wichtigsten Ziele zu beschleunigen. Das umfassende Spektrum an Portfoliomanagement- und Arbeitsmanagementlösungen von Planview schafft einen organisatorischen Fokus auf die strategischen Ergebnisse, auf die es ankommt, und befähigt Teams dazu, ihre beste Arbeit zu leisten, egal wie sie arbeiten. Die umfassende Planview-Plattform und das Erfolgsmodell des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, innovative, wettbewerbsfähige Produkte, Dienstleistungen und Kundenerlebnisse zu liefern. Planview hat seinen Hauptsitz in Austin (Texas, USA), mit Niederlassungen rund um die Welt. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1000 Mitarbeiter, die 4000 Kunden und 2,4 Millionen Anwender weltweit unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.planview.com.

Über Enrich Consulting

Enrich, das 1998 gegründet wurde, bietet flexible Analysen, Szenarioplanung, Simulation und Techniken, die individuell auf F&E-Teams zugeschnitten sind, um die Planung und Priorisierung von Portfolios, Support bei der Entscheidungsfindung und Risikoanalysen für hoch komplexe Produktportfolios zu ermöglichen. Führende Marken aus Pharmazie und Life Sciences, darunter die Hälfte der Top 20 Life Sciences Unternehmen, nutzen Enrich, um Informationen zur Transparenz der Prosperität ihrer Produkt-Pipelines in Echtzeit bereit zu stellen. Somit erhalten sie die Möglichkeit, bessere Entscheidungen zu treffen und die Unternehmensziele zu erreichen. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.enrichconsulting.com.

