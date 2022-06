Beijing (ots/PRNewswire) -Der dritte Qingdao Multinationals Summit, Multinationals Promotion - Binzhou wurde am Montag in Qingdao, in der ostchinesischen Provinz Shandong, abgehalten, um die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Binzhou und multinationalen Unternehmen zu fördern.Die Veranstaltung stand unter dem Motto "Öffnung, Innovation und Win-Win-Kooperation, Förderung des globalen Wirtschaftsaufschwungs" und wurde gemeinsam von der Stadtverwaltung Binzhou, der China Development Research Foundation, der Universität der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und der Shandong Weiqiao Pioneering Group ausgerichtet.Auf der Veranstaltung wurden 24 Projektvereinbarungen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 27,22 Milliarden Yuan unterzeichnet, die Sektoren wie neue Energie, neue Werkstoffe, hochwertige Chemikalien, Aluminium und Ausrüstungsherstellung, Viehzucht, Wasserprodukte, Kultur und Tourismus, moderne Dienstleistungen und Informationstechnologie der nächsten Generation betreffen.Song Yongxiang, Sekretär des Stadtkomitees der KPCh in Binzhou, sagte in seiner Grundsatzrede, dass Binzhou über einzigartige Vorteile verfüge, die Chancen für Innovation und Unternehmertum böten.Investoren in Binzhou können von den strategischen Möglichkeiten der Stadt profitieren, da Binzhou in einige wichtige nationale Strategien eingebunden ist, wie z. B. den ökologischen Schutz und die hochwertige Entwicklung des Gelben Flussbeckens, die koordinierte Entwicklung der Region Peking-Tianjin-Hebei und der Bohai-Rim-Region, so Song.Binzhou verfügt über ein reiches kulturelles Erbe, sagte Song. Die früheste menschliche Aktivität in Binzhou wurde vor 8.500 Jahren entdeckt. Die Sun-Tzu-Kultur, die Kultur des Gelben Flusses und die Rote Kultur sind die Quellen der Vitalität für die kräftige Entwicklung des Kultur- und Tourismussektors der Stadt geworden.Der Reichtum an natürlichen Ressourcen wie Erdöl, Erdgas, Solarenergie und Windenergie hat Binzhou zu einem idealen Standort für Unternehmen gemacht, die saubere Energien entwickeln und nutzen wollen.Song erklärte auch, dass sich Binzhou für das Wachstum der Realwirtschaft einsetzt. Sie hat Industriecluster mit einem Volumen von hundert Milliarden Yuan in den Bereichen hochwertiges Aluminium, Feinchemikalien, intelligente Textilien, Lebensmittelverarbeitung, Viehzucht und aquatische Produkte aufgebaut, wobei die Haupteinnahmen im letzten Jahr mehr als 1,1 Billionen Yuan betrugen.Als offene Stadt hat Binzhou Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zu 186 Ländern und Regionen aufgebaut.Außerdem bietet die Stadt ein innovations- und kreativitätsförderndes Klima, ein angenehmes Lebensumfeld und ein freundliches Geschäftsumfeld.All diese Vorteile seien neue Impulse für die innovative Entwicklung und das nachhaltige Wachstum der Stadt, sagte Song und fügte hinzu, dass Unternehmen herzlich willkommen seien, in Binzhou zu investieren und Geschäfte zu machen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1844103/Binzhou.jpgPressekontakt:Bao,+86-18503306162Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5255225