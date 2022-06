Bucher Industries AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Produkte, die Wert schaffen und den ökologischen Fussabdruck verringern



23.06.2022 / 06:00



Bucher Industries publiziert den Nachhaltigkeitsbericht 2021. Der Konzern hat im Berichtsjahr die Überprüfung der Nachhaltigkeitsstrategie abgeschlossen und mit der Umsetzung begonnen. Die Divisionen haben weitere Produkte auf den Markt gebracht, mit deren Einsatz die Kundinnen und Kunden ihren ökologischen Fussabdruck reduzieren können. 2021 war geprägt von einer starken Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Bucher Industries. Gleichzeitig waren die Divisionen mit Engpässen und Verzögerungen in der Lieferkette konfrontiert, die sich im Laufe des Jahres verschärften. In diesem herausfordernden Produktionsumfeld setzten die Mitarbeitenden alles daran, der Kundschaft die Bestellungen zum gewünschten Zeitpunkt zu liefern. Was treibt sie zu diesem grossen Engagement an? Ein Grund dafür ist das Bewusstsein, dass sie mit ihrer Tätigkeit bei Bucher Industries Wert schaffen für die Gesellschaft. Fünf Mitarbeitende sprechen im Nachhaltigkeitsbericht darüber, was sie bei ihrer Arbeit motiviert. Wert schaffen und ökologischen Fussabdruck reduzieren Auch 2021 haben die Divisionen ihre Produkte und Dienstleistungen weiterentwickelt, um deren Umweltauswirkungen im Einsatz zu senken. So setzt Kuhn Group mit dem «GLADIATOR 1210», einer neuen Produktreihe zur Streifenbearbeitung, die Anstrengungen im Bereich der konservierenden Landwirtschaft fort. Bucher Municipal baut das Angebot an elektrifizierten Kommunalfahrzeugen kontinuierlich aus und Bucher Hydraulics etabliert sich als Anbieterin von elektrohydraulischen Subsystemen, die in elektrifizierten Spezial- und Nutzfahrzeugen zum Einsatz kommen. Bei Bucher Emhart Glass ermöglicht der Einsatz von künstlicher Intelligenz weiteres Potenzial zur Energieeinsparung bei der Herstellung von Glasbehältern. Reduktion der CO 2 -Intensität in der Produktion Bucher Industries hat im Berichtsjahr die Überprüfung der Nachhaltigkeitsstrategie abgeschlossen und mit der Umsetzung begonnen. Ein starker Fokus lag dabei auf der CO 2 -Intensität in der Produktion. Der Konzern hat sich zum Ziel gesetzt, diese in fünf Jahren um 10% zu verringern. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden 2021 verschiedene Massnahmen umgesetzt. So haben die Divisionen zusätzliche Photovoltaikkapazitäten installiert, den Anteil der aus dem Netz bezogenen erneuerbaren Elektrizität erhöht und ältere Produktionsanlagen durch energieeffizientere Maschinen ersetzt. Nachhaltigkeitsbericht 2021 Bucher Industries verwendet die Standards der Global Reporting Initiative (GRI), um über Nachhaltigkeit zu berichten. Der Nachhaltigkeitsbericht 2021 und Beispiele zu Produkten und Initiativen der Divisionen sind unter den folgenden Links abrufbar: Nachhaltigkeitsbericht 2021 (PDF, englisch)

