Rüstung galt am Kapitalmarkt lange als ein "Schmuddelkind". Der Trend hin zu ESG-konformen Anlagen sorgte dafür, dass die Rüstungsbranche bei vielen Anlageinstrumenten von vornherein ausgeklammert war. Doch dann kam der 24. Februar mit allen seinen Folgen. Inzwischen spricht sich sogar SPD-Parteichef Lars Klingbeil dafür aus, dass Deutschland in militärischen und diplomatischen Dingen die Rolle einer "Führungsmacht" einnimmt. Zwar ist der Zusammenhang zwischen "Führung bestellen" und "Führung bekommen" in Deutschland unter Bundeskanzler Olaf Scholz bislang nicht so ganz klar, doch mahlen die politischen Mühlen bekanntlich langsam - gerade in Deutschland. Gut, dass Aufrüstung ein internationaler Trend ist - zumindest für Investoren. Wir beleuchten drei Aktien.

