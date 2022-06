Musk warnt vor einer möglichen Insolvenz Teslas. Die operativen Kosten des Konzerns sind aus dem Ruder gelaufen und müssen jetzt reduziert werden. Volkswagen hält an dem IPO von Porsche fest. VW-Chef bestätigte, dass der Börsengang im 4. Quartal stattfinden soll. DoorDash kooperiert mit Loblaw. Ein neuer 30-Minuten-Lieferservice soll in Kanada aufgebaut werden.Der Aktienhandel in Asien entwickelt sich Donnerstagfrüh uneinheitlich. Während Südkorea und Taiwan abgeben, liegen die restlichen Benchmarks deutlich im Plus und werden dabei vom ...

