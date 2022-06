Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern nach drei Gewinntagen in Folge wieder Verluste verzeichnet. Der DAX startete bereits schwach und rutschte zeitweise sogar unter die Marke von 13.000 Punkten. Am Ende schloss er 1,1 Prozent tiefer bei 13.144 Zählern. Marktidee: Brenntag Die Aktie von Brenntag hatte im August 2021 ihr Rekordhoch markiert. Im Anschluss etablierte das Papier einen Abwärtstrend, der immer noch anhält. Gestern fiel der Kurs unter eine wichtige Unterstützung und damit auf ein Zwölf-Monats-Tief. Aus technischer Sicht hat sich die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung des Abschwungs erhöht. Auf der Unterseite rücken jetzt drei Zielzonen in den Fokus. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf